Del 1 al 7 de agosto, se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una fecha que invita a reflexionar no solo sobre los beneficios nutricionales de amamantar, sino también sobre las múltiples capas emocionales, sociales y culturales que atraviesan esta práctica.

Aunque la evidencia científica respalda de forma contundente los beneficios de la leche materna, muchas mujeres aún enfrentan barreras invisibles y creencias erróneas que dificultan su experiencia. Por eso, profesionales de la salud insisten en que amamantar no es solo alimentar, sino también construir vínculo, contención y confianza.

“La lactancia es una práctica profundamente emocional. No solo nutre el cuerpo del bebé, también construye uno de los primeros vínculos. Cuando hay dificultades, las madres no solo consultan por temas físicos, también por lo que sienten: culpa, frustración, miedo. Por eso, acompañar sin juzgar y validar esas emociones es parte del rol profesional”, explicó el Dr. Daniel Ruffolo, médico cirujano, ginecólogo y obstetra del CMC de Mendoza (Boreal Salud).

Diez mitos que aún persisten sobre la lactancia

“Si los pechos son pequeños, no se puede amamantar”

➤ Falso: El tamaño no afecta la producción de leche; lo importante es el estímulo adecuado. “Después de los seis meses, la leche ya no alimenta”

➤ Falso: La leche materna sigue aportando nutrientes y defensas incluso más allá del primer año. “Si el bebé llora, es porque la leche no lo llena”

➤ Falso: El llanto puede deberse a múltiples causas. No siempre es hambre. “No tengo suficiente leche”

➤ Falso: Es una percepción frecuente, pero la producción se regula con la succión. “Estar resfriada impide amamantar”

➤ Falso: Amamantar con un resfrío leve es recomendable, ya que se transmiten anticuerpos. “Si el bebé toma fórmula una vez, rechazará el pecho”

➤ Falso: Muchas lactancias mixtas funcionan con el acompañamiento adecuado. “La leche es muy aguada y no alimenta”

➤ Falso: Su composición varía a lo largo de la toma, pero siempre es suficiente. “Amamantar debería ser fácil si se hace con amor”

➤ Falso: El amor no reemplaza la necesidad de apoyo técnico y emocional. “Después de algunos meses, la leche se corta sola”

➤ Falso: Mientras haya succión frecuente, la producción continúa. “Volver al trabajo impide seguir amamantando”

➤ Falso: Con organización, extracción y acompañamiento, se puede sostener la lactancia.

“La mayoría de las mujeres puede amamantar, pero muchas veces los obstáculos no son físicos. Son falta de tiempo, apoyo o información. Si una madre no recibe ayuda, es probable que abandone, no porque no quiera, sino porque se sintió sola”, concluyó Ruffolo.

El acompañamiento profesional de pediatras, puericultoras, nutricionistas, obstetras y psicólogos es clave para transformar la lactancia en una experiencia saludable y no en una carga. El desafío no es solo amamantar, sino poder hacerlo con libertad, información y redes de apoyo.