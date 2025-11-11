La V Brigada abrió sus puertas para celebrar la Educación Técnica

En el marco de la Semana de la Educación Técnica, el Colegio de la V Brigada Aérea de Villa Mercedes abrió sus puertas para recibir a estudiantes, familias y vecinos interesados en conocer de cerca el trabajo que docentes y alumnos realizan durante el año.

La actividad contó con una gran concurrencia, el acompañamiento de autoridades y la presentación especial de la banda de la V Brigada, que aportó el toque emotivo al acto de apertura.

La regente del establecimiento, profesora Noelia Mesas, en comunicación con VMI Radio 88.1, destacó la importancia de este tipo de jornadas: “Es muy gratificante abrir las puertas de nuestra escuela para que toda la ciudad conozca lo que hacemos. Hasta las 13:30 estaremos recibiendo visitantes. Hay drones, robots, maquinarias y hasta un avión que se enciende como parte de las demostraciones”.

Durante la semana, continuarán las actividades académicas y evaluativas, con devoluciones entre docentes y directivos. El colegio ofrece tres orientaciones técnicas: Aeronáutica, Electrónica y Automotores, todas con fuerte vinculación con el sector industrial local. “Trabajamos en conjunto con el Aeroclub, universidades y empresas. Buscamos que nuestros alumnos hablen el mismo idioma que la industria y puedan insertarse laboralmente con formación sólida”, explicó Mesas.

La institución ya realizó inscripciones para primer año del ciclo lectivo 2026 y mantiene lista de espera. Las inscripciones para los demás cursos se abrirán en la segunda quincena de diciembre.

El cierre de la jornada incluyó una muestra práctica con prototipos, maquetas y equipamientos aeronáuticos, además de la presencia del avión utilizado en investigaciones sobre narcotráfico, restaurado por los propios estudiantes para fines educativos.