La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) se une al paro convocado por los gremios docentes universitarios a nivel nacional tras la decisión de la Cámara de Diputados de ratificar el veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. El paro total se llevará a cabo este jueves, en rechazo a lo que consideran un grave ataque a la educación pública.

Reacción de los gremios docentes

La secretaria general de ADU, Viviana Mercado , expresó su descontento, afirmando que esta decisión era previsible, pero no por ello menos preocupante. “Esto era algo que se tenía en mente como uno de los escenarios posibles. Es un revés no solo para la universidad, sino para la sociedad en general . Esta medida va a generar una reacción muy fuerte, no solo de este sector, sino de un apoyo masivo que ya se ha visto en las marchas anteriores ”, aseguró Mercado.

Además, anunció que el gremio evaluará la continuidad del plan de lucha , pero por lo pronto, se adhieren al paro del jueves . “Hemos realizado asambleas en lugares de trabajo, y ya evaluamos los votos. Tenemos previsto un plenario en los próximos días para definir los pasos a seguir”, señaló.

Repudio del Frente Sindical Universitario

El Frente Sindical de Universidades Nacionales también emitió un fuerte comunicado en el que repudiaron a los legisladores que votaron a favor del veto , calificando la acción como una traición al mandato popular . “Se conformó una alianza política incapaz de conmoverse ante el sufrimiento de las grandes mayorías. Han defraudado la voluntad popular y permitió que la democracia ceda ante el manejo antirepublicano de gobernar por decreto”, enfatizaron.

El comunicado cerró con un llamado a consolidar la lucha en defensa de la universidad pública , los salarios dignos para docentes y no docentes, y otras causas sociales como la salud y las jubilaciones dignas. “Seguiremos luchando por una universidad pública de calidad para nuestro pueblo”, concluye el texto.

Un paro con apoyo masivo

La medida de fuerza de este jueves promete tener un amplio impacto en las universidades del país , mientras crece la tensión entre los sectores universitarios y el gobierno de Javier Milei . Los gremios ya han advertido que este paro es solo el comienzo de una intensificación del conflicto si no se restablecen los fondos recortados para las universidades