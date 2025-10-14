La UNSL impulsa un taller para fortalecer el bienestar académico

La coach educacional Noelia Luna presentó el taller de Bienestar y Conciencia Académica, una propuesta que busca fortalecer las habilidades emocionales y de aprendizaje en el ámbito universitario. La actividad se realizará el martes 22 de octubre, de 17 a 20 horas, en la FCEJS, con certificación oficial otorgada por la Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

Según explicó Luna, en diálogo con VMI Radio 88.1, la iniciativa nace de una gestión conjunta con la doctora ingeniera Mariela Quiroga, docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA), quien viene desarrollando proyectos de extensión universitaria enfocados en la prevención de la deserción académica. “Queremos que los alumnos y docentes aprendan a gestionar sus emociones y reconozcan cuándo algo está dificultando su aprendizaje o comunicación dentro del aula”, destacó Luna.

El curso apunta a brindar herramientas prácticas para identificar emociones como el miedo, la frustración o la inseguridad ante los exámenes, y convertirlas en fortalezas para el rendimiento académico.

Las inscripciones están abiertas a través de @noelialuna.20 en Instagram, donde se encuentra el formulario de preinscripción mediante código QR.