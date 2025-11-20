La UNSL impulsa el primer encuentro federal sobre gestión ambiental

La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) realizará el 1° Foro Federal de Gestión en Política Ambiental, un espacio orientado al intercambio de experiencias y al análisis de las estrategias públicas vinculadas al ambiente en Argentina.

La actividad se desarrollará los días 22 y 29 de noviembre de 2025 en la sede de EEN&TT, ubicada en Pescadores 314, Villa Mercedes. La inscripción está disponible mediante el código QR difundido en el material oficial.

El encuentro es organizado por la Escuela de Economía, Negocios y Transferencia Tecnológica, junto a la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la UNSL. Acompaña la Municipalidad de Villa Mercedes.