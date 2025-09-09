La Universidad Siglo XXI impulsa el foro “Abogar XXI” en San Luis

El proyecto busca debatir problemáticas jurídicas locales y nacionales en un espacio colaborativo.

La doctora Rosanna Sosa fue convocada por la Universidad Siglo XXI para participar en la actividad de extensión universitaria “Abogar XXI”, un programa que busca generar espacios de intercambio académico y profesional en todo el país.

En este marco, Sosa fue designada como referente de la provincia de San Luis, con la misión de difundir la propuesta entre estudiantes y egresados de Abogacía de la universidad. “Es una gran oportunidad para plantear problemáticas locales vinculadas al derecho y compartirlas en un espacio nacional de debate”, señaló en diálogo con VMI Radio 88.1.

La iniciativa propone actividades académicas presenciales, virtuales e híbridas. Además, permite que cada comunidad provincial eleve temas para ser tratados en foros y charlas vía streaming, lo que facilita la interacción entre profesionales de distintas jurisdicciones.

Actualmente, el grupo San Luis está en formación y busca sumar participantes. Los interesados pueden contactarse a través de la cuenta de Instagram @abogandovm o vía WhatsApp al 2657-588845, donde se brinda el acceso a la comunidad local.

“Este proyecto nos permite nutrirnos de experiencias de colegas de otras provincias, replicar iniciativas y abordar problemáticas como la mora judicial, un tema sensible en San Luis”, destacó Sosa.

La Universidad Siglo XXI dicta la carrera de Abogacía en modalidad virtual y cuenta con convenios con instituciones como el Poder Judicial. Según Sosa, esta modalidad “facilita el acceso a quienes trabajan o tienen otras responsabilidades, ya que cada estudiante maneja sus propios tiempos”.