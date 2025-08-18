Mariana Santiago, coordinadora de la Universidad Austral Argentina, visitó Villa Mercedes para difundir la propuesta académica de la institución y reunirse con estudiantes secundarios locales.

La universidad, que cuenta con sedes en Rosario y Buenos Aires, busca ampliar su presencia en el interior del país. “Queremos ser cada vez más federales, acompañando a jóvenes que buscan una formación de excelencia, pero también una vida universitaria con valores humanos”, señaló Santiago en diálogo con VMI Radio 88.1

La Universidad Austral ofrece cinco facultades con diversas carreras: Derecho, Empresariales, Comunicación, Ingeniería y Ciencias Biomédicas, destacándose programas como Medicina, Ingeniería en Ciencia de Datos, Psicología, Negocios Digitales y Diseño Integral. Además, los estudiantes biomédicos cuentan con un hospital universitario propio.

En cuanto al acceso, la institución dispone de un plan de becas combinables, que pueden cubrir hasta el 80% del arancel, y contempla tanto el rendimiento académico como la necesidad económica de los aspirantes.

Durante su paso por la ciudad, Santiago recorre colegios secundarios y ofrece entrevistas personalizadas para orientar a los interesados. “El alumno de Villa Mercedes que elija nuestra universidad no estará solo: tenemos una comunidad amplia de estudiantes del interior y de toda Latinoamérica”, subrayó.

Para más información, los interesados pueden ingresar a www.austral.edu.ar/admisiones, escribir a info@austral.edu.ar o comunicarse al +54 9 11 2264 5728.