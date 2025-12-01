La ULP impulsó un torneo de ajedrez en la Penitenciaría de San Luis

La Universidad de La Punta (ULP) realizó una jornada cargada de simbolismo en el Complejo Penitenciario Nº 1, donde se desarrolló un torneo de ajedrez en homenaje a Gabriel Perrone, referente en la enseñanza del ajedrez y los juegos lógicos en contextos de encierro. La participación marcó un récord: 55 internos compitieron en un ambiente de respeto y camaradería.

Durante el acto, una de las galerías fue bautizada “Gabriel Perrone”, y se presentó una placa conmemorativa que reconoce su trabajo y su aporte al pensamiento crítico dentro del establecimiento.

El homenaje contó con familiares de Perrone y autoridades de la ULP, entre ellas el secretario de Extensión y Vinculación, Marcos Lucero, junto a la directora General del Servicio Penitenciario Provincial, Karina Mantelli; el subdirector General, Juan Carlos Serrano; el jefe del Complejo, Carlos Zarandon; y la subdirectora de Revinculación, Mariángeles Sosa.

En una segunda jornada, el programa Lectores volvió al penal para entregar certificados a los seis internos que culminaron el taller anual de lectura y escritura. Autoridades del Servicio Penitenciario destacaron el impacto positivo del espacio y la necesidad de sostener propuestas que impulsen la expresión, la reflexión y nuevos proyectos personales.

Ambas actividades, realizadas entre el 27 y el 28, reflejan el trabajo conjunto entre la ULP y el Servicio Penitenciario Provincial para fortalecer procesos de inclusión, formación y desarrollo humano. Con iniciativas educativas y culturales, las instituciones amplían oportunidades para la preparación, crecimiento y futura reinserción social de las personas privadas de libertad.