La semana inicia con temperaturas templadas y ráfagas por la tarde

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipó que este lunes la jornada comenzará con una mañana fresca y continuará con una tarde templada y ventosa.

Al amanecer, el cielo estará mayormente despejado, pero hacia el mediodía se prevé la aparición de intervalos nubosos que, con el correr de las horas, darán lugar a un aumento de la nubosidad.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8°C y una máxima de 24°C. El viento soplará de leve a moderado, entre 12 y 28 km/h, iniciando desde el sur y rotando al sudeste en horas del mediodía. Por la tarde, podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h, sobre todo en el norte de la provincia hacia el final del día.