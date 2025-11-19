La semana continuará marcada por el calor y el viento en la provincia

La Red de Estaciones Meteorológicas anticipa una seguidilla de jornadas marcadas por el calor, el viento fuerte y algunos episodios de inestabilidad, especialmente hacia el sur y el este provincial.
Jueves 20/11
Día ventoso e inestable, con una tarde calurosa.
El cielo estará parcialmente nublado, con lluvias y tormentas aisladas en el sur y, más tarde, en el este provincial.
Temperaturas: mínimas de 16°C y máximas de 33°C.
El viento noreste soplará con ráfagas fuertes, rotando al sureste, donde podrá superar los 70 km/h.
Viernes 21/11
Arranca muy ventoso en el extremo norte, con un levísimo descenso térmico.
El cielo se presentará mayormente despejado con algunos intervalos nubosos.
Mínimas de 12°C y máximas de 28°C.
El viento será variable del sureste, con ráfagas intensas de madrugada en el norte, disminuyendo hacia el día.
Sábado 22/11
Jornada de buen tiempo y ascenso de temperaturas.
El cielo irá de parcialmente nublado a despejado.
Mínimas de 13°C, máximas de 32°C.
Viento del este, rotando al norte por la tarde.
Domingo 23/11
Se mantiene el buen tiempo, con continuidad del ascenso térmico y ambiente ventoso.
Cielo mayormente despejado.
Mínimas de 16°C, máximas de 34°C.
Viento del norte, con ráfagas algo fuertes.
Lunes 24/11
Día caluroso y de cielo mayormente despejado.
Mínimas de 18°C, máximas de 36°C.
Viento del norte con ráfagas fuertes en la región norte.