La semana arranca con sol y temperaturas agradables

El lunes en Villa Mercedes comenzó con un amanecer fresco, pero con el correr de las horas el sol ganará intensidad y la tarde se presentará agradable.

Durante la mañana, el cielo se mantuvo entre parcialmente nublado y cubierto, mientras que hacia la tarde predominará el despejado.

Según la Red de Estaciones Meteorológicas Las temperaturas marcaron una mínima cercana a los 5°C y tendremos una máxima de 21°C en promedio. El viento del sudeste, de leve a moderado (12 a 28 km/h), registrará ráfagas de hasta 45 km/h durante la tarde, aunque disminuirá hacia la noche.

Para el martes, se espera una jornada ventosa y con ascenso térmico en toda la provincia. El cielo estará mayormente despejado. Las mínimas rondarán los 6°C y las máximas promediarán los 25°C. El viento norte, rotando al noreste, soplará con intensidad leve a regular (12 a 38 km/h), con ráfagas que podrían superar los 60 km/h, sobre todo en las zonas del centro, norte y la región serrana central.