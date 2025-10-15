La Selección Argentina vuelve a una final Sub-20 después de 18 años

La Selección Argentina Sub-20 venció por 1-0 a Colombia en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile y se clasificó a la final del Mundial Sub-20, un logro que no alcanzaba desde Canadá 2007, cuando se consagró campeona ante República Checa.

El único gol del encuentro fue obra de Mateo Silvetti, a los 27 minutos del segundo tiempo, tras una gran jugada de Gianluca Prestianni, que asistió al delantero del Benfica para definir cruzado y sellar la victoria.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Diego Placente buscará su séptimo título mundial el domingo a las 20 horas frente a Marruecos, en el mismo estadio. Por su parte, los dirigidos por César Torres jugarán el tercer puesto ante Francia el sábado a las 16.

Durante el primer tiempo, Colombia impuso el ritmo y generó las ocasiones más claras, aunque la actuación destacada del arquero argentino Santino Barbi mantuvo el cero en el arco. En el complemento, Argentina ajustó su juego, aprovechó los espacios y encontró el gol que le dio el pase a la final.

El encuentro tuvo momentos de alta intensidad y finalizó con la expulsión del colombiano Jhon Rentería a los 34 minutos del segundo tiempo.

⚽ Síntesis del partido

Mundial Sub-20 de Chile – Semifinal

📍 Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago de Chile

👨‍⚖️ Árbitro: João Pedro Silva Pinheiro (Portugal)

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba, Julio Soler; Ian Subiabre, Milton Delgado, Valentino Acuña, Gianluca Prestianni; Alejo Sarco.

DT: Diego Placente.

Colombia: Jordan García; Juan Arizala, Yeimar Mosquera, Simón García, Julián Bazán; Joel Romero, Elkin Rivero, Kener González; Joel Canchimbo, Oscar Perea, Emilio Aristizabal.

DT: César Torres.

Gol: 27’ ST Mateo Silvetti (A)

Expulsado: 34’ ST Jhon Rentería (C)