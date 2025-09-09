La Selección argentina visita a Ecuador con varias dudas en el 11 inicial

La Selección argentina enfrentará este martes por la noche a Ecuador, en la 18ª y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Con el primer puesto asegurado, el técnico Lionel Scaloni aún no definió los 11 titulares que saldrán a la cancha.

Con 38 puntos y una ventaja de 10 sobre Brasil, la “Albiceleste” ya tiene garantizada la cima de la tabla. Por ello, Scaloni decidió aprovechar este partido para darle minutos a futbolistas que buscan afianzarse en el plantel.

En el arco, estará Emiliano “Dibu” Martínez, figura indiscutida en los últimos años. En defensa surgen dudas: el lateral derecho podría ser de Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, mientras que la zaga estará integrada por Nicolás Otamendi y Leonardo Balerdi. El lateral izquierdo será Nicolás Tagliafico.

En el mediocampo, Leandro Paredes y Rodrigo de Paul repetirían titularidad, acompañados por Alexis Mac Allister (con lo justo en lo físico) o Exequiel Palacios.

En la delantera, los confirmados serían Nico Paz y Lautaro Martínez, mientras que el tercer puesto se disputan Nicolás González y Giuliano Simeone.

👉 Posible formación:

Emiliano Martínez; Molina o Montiel, Balerdi, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Mac Allister o Palacios; Nico Paz, Lautaro Martínez, Simeone o González. DT: Lionel Scaloni.