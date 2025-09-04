La Selección Argentina goleó 3-0 a Venezuela con una noche brillante de Lionel Messi

La Selección Argentina volvió a regalar una fiesta de fútbol en el Monumental, donde derrotó por 3-0 a Venezuela en la penúltima fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. Fue también la despedida del equipo del público local antes de viajar a la Copa del Mundo.

La gran figura de la noche fue Lionel Messi, autor de un doblete: primero con un golazo de vaselina tras asistencia de Julián Álvarez, y luego definiendo con categoría tras un pase de Thiago Almada. El otro tanto lo marcó Lautaro Martínez, de cabeza, luego de un centro de Nico González.

Con esta victoria, Argentina suma 38 puntos y se afirma en lo más alto de la tabla, mientras que la Vinotinto dirigida por Fernando “Bocha” Batista quedó con 18 unidades y se mantiene en zona de repechaje.

Mira los goles:

¡GOOOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Una caricia de Paredes, el pase de Julián y una definición de Messi para cerrar el estadio 🏟️ 39′ PT | 🇦🇷 ARGENTINA 1 – 0 VENEZUELA 🇻🇪 #ArgentinaXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/lndX1BThvR — telefe (@telefe) September 5, 2025