La REM anticipa lluvias y ráfagas intensas en gran parte de la provincia

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipa un cierre de semana con vientos intensos, descenso de temperaturas y posibles lluvias en distintas zonas de la provincia.

Para este jueves, se prevé una jornada ventosa y con cielo parcialmente nublado. Existe baja probabilidad de lluvias y tormentas aisladas en el noreste provincial. Las mínimas promediarán los 12°C y las máximas llegarán a los 29°C. El viento del sureste soplará con intensidad moderada a fuerte (20 a 49 km/h), con ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

El viernes, las condiciones se mantendrán ventosas e inestables, con un notorio descenso térmico. El cielo permanecerá parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante toda la jornada. Las temperaturas mínimas rondarán los 10°C, y las máximas, en promedio provincial, alcanzarán los 24°C. El viento del sureste soplará entre leve y moderado (12 a 28 km/h), con ráfagas de hasta 60 km/h.