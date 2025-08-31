La provincia de San Luis recibió la lluvia y nieve de Santa Rosa

El temporal de Santa Rosa se hizo presente en la provincia con importantes precipitaciones y nevadas que cambiaron el paisaje de varias localidades. El fenómeno cubrió de blanco a El Trapiche, El Volcán, Estancia Grande, Los Puquios, el Valle del Pancanta, San Vicente (Belgrano) y Potrero de los Funes, entre otros sectores turísticos y productivos.

Según los registros de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), el cerro El Amago recibió la mayor precipitación con 77 milímetros, seguido por Fraga con 62 mm y Estancia Grande con 55 mm, cifras similares a las de Unión (Dupuy) y Paso Grande (San Martín).

Además, durante la mañana del domingo se observaron copos en la ciudad de San Luis, con caída más intensa en La Punta y Juana Koslay. En Villa de la Quebrada, la lluvia del sábado se transformó en nieve el domingo, tiñendo de blanco la localidad.

El temporal, a diferencia de años anteriores, dejó un saldo positivo: alivio para los productores y una recarga significativa en el sistema de diques, vital para la provincia.