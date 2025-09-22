La provincia arranca la semana con mañanas frescas y máximas en ascenso

La Red de Estaciones Meteorológicas informó que este lunes 22 de septiembre de 2025 el tiempo se presentará estable, con cielo mayormente despejado y un marcado ascenso de las temperaturas máximas.

Las mínimas rondarán los 5°C, con presencia de heladas parciales, mientras que las máximas alcanzarán los 22°C en promedio. El viento soplará desde el sector norte, con intensidad de leve a moderada (12 a 28 km/h) y ráfagas cercanas a 40 km/h en la zona norte provincial.

Para el martes 23, continuará el aumento de las temperaturas y predominarán los vientos del sector norte. El cielo permanecerá mayormente despejado, con algo de nubosidad en el sur provincial. Las mínimas se ubicarán en 7°C y las máximas en torno a los 24°C. El viento tendrá ráfagas más intensas, alcanzando valores cercanos a 50 km/h en las regiones centro y norte de la provincia.