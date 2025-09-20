La primavera 2025 comenzará el 22 de septiembre a las 15:19

Aunque muchos asocian el 21 de septiembre con la llegada de la primavera, lo cierto es que la estación comienza con un fenómeno astronómico: el equinoccio.

Según explicó Ronny Tapia, astrónomo del Parque Astronómico de la Universidad de La Punta (PALP–ULP), en 2025 este evento se producirá el lunes 22 de septiembre a las 15:19.

“El equinoccio ocurre cuando el Sol cruza el ecuador celeste y, en consecuencia, el día y la noche tienen prácticamente la misma duración”, detalló Tapia.

Este fenómeno marca el inicio de la primavera en el hemisferio sur y del otoño en el hemisferio norte. Los equinoccios y solsticios son los hitos astronómicos que definen el cambio de estación, una invitación a observar cómo el cielo acompaña los ciclos de la naturaleza.

