La primavera 2025 comenzará el 22 de septiembre a las 15:19

El astrónomo Ronny Tapia explicó el fenómeno desde la ULP.

Aunque muchos asocian el 21 de septiembre con la llegada de la primavera, lo cierto es que la estación comienza con un fenómeno astronómico: el equinoccio.

Según explicó Ronny Tapia, astrónomo del Parque Astronómico de la Universidad de La Punta (PALP–ULP), en 2025 este evento se producirá el lunes 22 de septiembre a las 15:19.

“El equinoccio ocurre cuando el Sol cruza el ecuador celeste y, en consecuencia, el día y la noche tienen prácticamente la misma duración”, detalló Tapia.

Este fenómeno marca el inicio de la primavera en el hemisferio sur y del otoño en el hemisferio norte. Los equinoccios y solsticios son los hitos astronómicos que definen el cambio de estación, una invitación a observar cómo el cielo acompaña los ciclos de la naturaleza.

ANSL