La portera defendió a la adolescente atrincherada: “La nena no es culpable”

Iris, portera del colegio, relató cómo se vivieron las horas de tensión y destacó la reacción de la comunidad educativa.

La tensión que se vivió durante seis horas en una escuela de La Paz, Mendoza, sigue generando conmoción. Una adolescente de 14 años ingresó armada, efectuó dos disparos al aire y se atrincheró dentro del establecimiento educativo, lo que obligó a evacuar a alumnos, docentes y directivos. El episodio terminó sin heridos, aunque dejó una fuerte marca en la comunidad.

En diálogo con Telenoche, Iris, portera del colegio Marcelino Blanco, relató lo sucedido y defendió a la menor. “La nena no es culpable. Hay que resguardar su integridad y la de sus padres”, expresó.

La trabajadora contó que, junto a sus compañeros, debió escapar por los campos linderos tras escuchar los disparos. También destacó la rápida reacción de la directora y del equipo de preceptores, quienes organizaron una evacuación ordenada.

“Si no hubo heridos fue porque ella no quería agredir a nadie. Desde mi ventana la veía muy mal, como si quisiera decir ‘basta’ a algo que no soportaba. No estaba atacando a todos, como se dijo en algunos lados”, explicó.

La portera reveló además que la joven llegó a apuntarse a sí misma con el arma, en lo que interpretó como “un pedido de ayuda”.

Iris pidió a la sociedad que no responsabilice a la adolescente ni a su familia: “Como madre, abuela y tía digo que esa nena podría haber sido mi hija, mi nieta o mi sobrina. Necesita apoyo y amor, no que la culpen”.

Finalmente, la mujer consideró que lo ocurrido debe ser un llamado de atención: “Hay que revisar qué está pasando en las escuelas, en la contención y en la educación. Culpar a una nena no es lo correcto”.