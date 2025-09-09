La policía sorprendió a un intruso en el interior de una vivienda

En la madrugada del sábado 6 de septiembre, efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron a un domicilio ubicado en calle Teniente Escudero, entre avenida Presidente Juan Domingo Perón y calle Leonismo Argentino, tras recibir una alerta del Centro de Operaciones Policiales.

Al llegar, constataron que una puerta había sido forzada. Los vecinos dieron aviso a los propietarios, quienes autorizaron el ingreso de los policías. Dentro de la vivienda, los efectivos encontraron a un joven de 26 años escondido detrás de un mueble.

El individuo fue reducido y trasladado a la Comisaría Seccional 10°. Posteriormente, la Fiscalía de Instrucción N°1, a cargo del Dr. Maximiliano Bazla, dispuso que quede detenido por el delito de “robo calificado por efracción en grado de tentativa”.