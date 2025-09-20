La Policía sorprendió a dos jóvenes con una pileta robada que la cargaban al hombro

Dos jóvenes de 28 y 32 años fueron detenidos en Villa Mercedes tras ser sorprendidos caminando por la vía pública con una pileta de fibra de vidrio de dos metros de largo al hombro.

El hecho ocurrió en horas de la noche del jueves, cuando los sujetos sustrajeron la pileta de una vivienda ubicada en la intersección de Paunero y Taboada Mora.

Mientras intentaban trasladar el inusual botín por calle Taboada Mora en dirección a avenida 25 de Mayo, fueron interceptados por un móvil de la Policía de San Luis. Los efectivos secuestraron la pileta –de aproximadamente 1,5 metros de ancho– y trasladaron a los sospechosos a la Subcomisaría 24°, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.