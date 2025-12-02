La Policía retuvo a un joven con varios elementos sospechosos

La Policía de Villa Mercedes demoró a un joven de 26 años durante la madrugada de este lunes, luego de encontrarlo con herramientas cuya procedencia no pudo justificar.

El procedimiento se llevó a cabo en un predio abandonado ubicado cerca de Ramón Valdés y Guayaquil, tras una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales.

Al arribar al lugar, los efectivos identificaron al joven, quien tenía en su poder palas, horquetas, una carretilla, un rollo de alambre y otros elementos de construcción y jardinería.

Ante la falta de explicación sobre la tenencia de los objetos, fue trasladado a la Comisaría 10º y las herramientas quedaron secuestradas de manera preventiva.