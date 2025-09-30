La Policía recuperó una moto robada y demoró a un joven

Este lunes 29 de septiembre por la tarde, personal de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) realizaba tareas de prevención en la zona de Juan B. Justo y General Guido cuando detectó a un joven que circulaba en una motocicleta sin plásticos y sin casco.

Al ser interceptado, los efectivos identificaron al conductor, un joven de 20 años, quien no poseía la documentación del rodado, una Keller KN 110 cc. Los policías constataron que el tambor de arranque había sido adulterado con una llave distinta.

Tras verificar el número de motor en el Centro de Operaciones Policiales, se confirmó que la motocicleta tenía pedido de secuestro por robo.

El joven fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 36°, mientras que el vehículo quedó secuestrado de manera preventiva.