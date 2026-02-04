La policía recuperó una bicicleta robada a un adulto mayor en una panadería

Durante la mañana del lunes, un malviviente sustrajo una bicicleta que se encontraba en la puerta de una panadería ubicada sobre calle Nelson, entre Zabala Ortiz y Juan B. Justo.

La víctima, un hombre mayor de aproximadamente 70 años, había dejado el rodado en el ingreso del comercio para realizar una compra rápida, ya que es cliente habitual del lugar. En cuestión de segundos, el delincuente aprovechó el descuido y se llevó la bicicleta, único medio de movilidad del damnificado.

Este medio publicó el video del momento del robo, imágenes que resultaron claves para la investigación. A partir del registro fílmico, la policía logró identificar al autor del hecho, inició su búsqueda y logró recuperar la bicicleta, que ya había sido vendida por 20 mil pesos.

Posteriormente, la hija del propietario del rodado se comunicó con este medio para confirmar que la policía devolvió la bicicleta al señor, quien se mostró profundamente agradecido por el accionar policial y por la difusión del caso.