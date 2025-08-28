La Policía investiga una nueva quema no autorizada de vegetación en Villa Mercedes

Durante la mañana de este miércoles, efectivos de la Brigada Ecológica y Ambiental recibieron una alerta por un incendio en la zona rural, sobre la ruta provincial 33, al norte de Villa Mercedes.

Al llegar al lugar, constataron la quema de pastizales y vegetación autóctona en inmediaciones del campo La Teresita, cercano al establecimiento La Dulce.

Vecinos y trabajadores de la zona realizaron tareas de cortafuego con maquinaria agrícola para intentar frenar el avance de las llamas. Más tarde, se sumaron integrantes de Bomberos Voluntarios “El Fortín” y personal de Defensa Civil, quienes lograron controlar el incendio.

Tras las pericias iniciales, se determinó que se trataba de una quema no autorizada, por lo que se iniciaron las investigaciones para establecer el origen del fuego y dar con los responsables.