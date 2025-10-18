La Policía desarticuló dos puntos de venta de drogas y detuvo a un hombre

En el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico realizaron este sábado 18 de octubre dos allanamientos simultáneos en la ciudad de Villa Mercedes, donde se lograron desarticular dos centros de venta y distribución de drogas.

Los operativos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Villa Mercedes.

El primero tuvo lugar en una vivienda de calle Guayaquil al 1000, donde la Policía incautó envoltorios con cocaína, un teléfono celular, $123.100 en efectivo y un fusil calibre 30.06 con mira telescópica y siete cartuchos, elementos que quedaron bajo custodia de la Comisaría Seccional 36°.

El segundo procedimiento se realizó en calle Tomás Ferrari al 400, donde se secuestraron envoltorios de cocaína, una balanza de precisión digital, un teléfono celular, $13.100 en efectivo, recortes de nylon y un automóvil Ford Focus.

Según fuentes policiales, la droga incautada arrojó un peso total de 103 gramos, cantidad suficiente para elaborar 412 dosis, con un valor estimado de $2.060.000.

Por disposición del Juzgado Federal, un hombre de 36 años fue detenido, mientras que otro de 35 años quedó vinculado a la causa, ambos investigados por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.