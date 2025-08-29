La Policía demoró a un hombre de 42 años por intento de robo

En la madrugada de este jueves 28 de agosto, efectivos del Comando Radioeléctrico demoraron a un hombre de 42 años en Villa Mercedes.

El Centro de Operaciones Policiales recibió un aviso por la presencia de personas que intentaban ingresar a una vivienda en inmediaciones de Santiago Betbeder y Paunero.

Con los datos aportados, los uniformados patrullaron la zona y encontraron a un sujeto con las características descriptas. Al ser identificado, el hombre se mostró ofuscado con la Policía.

Finalmente, fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 8°, donde quedó a disposición de la Justicia.