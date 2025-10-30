La Policía de San Luis celebra su 167° aniversario con una gala artística

Este jueves por la noche, la Policía de la Provincia de San Luis realizará una gala artística y cultural en el marco de las celebraciones previas al 167° aniversario de la institución.

El evento tendrá lugar en el Cine Teatro San Luis, a partir de las 20:00, con un espectáculo que combinará música, danza, homenajes y reconocimientos. La propuesta está pensada para que las familias del personal policial disfruten de una noche especial, con presentaciones a cargo de integrantes de la propia fuerza.

Desde Relaciones Policiales informaron que la velada contará con invitados especiales y una puesta en escena que recorrerá la historia e identidad de la Policía provincial, resaltando la cultura de San Luis a través de diversas expresiones artísticas.

El ingreso estará habilitado para quienes hayan obtenido sus entradas previamente, recordándose la puntualidad del inicio a las 20:00. En cuanto a la prensa, se dispuso un espacio exclusivo para cobertura periodística, solicitándose a los medios que se presenten con anticipación en el hall del Cine Teatro San Luis.