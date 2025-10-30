La Policía de San Luis celebra su 167° aniversario con una gala artística

El evento será este jueves en el Cine Teatro San Luis, con participación de artistas de la propia institución.

Este jueves por la noche, la Policía de la Provincia de San Luis realizará una gala artística y cultural en el marco de las celebraciones previas al 167° aniversario de la institución.

El evento tendrá lugar en el Cine Teatro San Luis, a partir de las 20:00, con un espectáculo que combinará música, danza, homenajes y reconocimientos. La propuesta está pensada para que las familias del personal policial disfruten de una noche especial, con presentaciones a cargo de integrantes de la propia fuerza.

Desde Relaciones Policiales informaron que la velada contará con invitados especiales y una puesta en escena que recorrerá la historia e identidad de la Policía provincial, resaltando la cultura de San Luis a través de diversas expresiones artísticas.

El ingreso estará habilitado para quienes hayan obtenido sus entradas previamente, recordándose la puntualidad del inicio a las 20:00. En cuanto a la prensa, se dispuso un espacio exclusivo para cobertura periodística, solicitándose a los medios que se presenten con anticipación en el hall del Cine Teatro San Luis.