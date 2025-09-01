La OMS emitió una alerta por fentanilo contaminado en Argentina

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió la alerta 4/2025 advirtiendo sobre la circulación de fentanilo adulterado en el país. Según el comunicado, varios lotes del opioide producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., de Ariel García Furfaro, están contaminados y deben retirarse de manera urgente del mercado.

El organismo internacional detalló que se detectó un brote mortal de infecciones bacterianas en Argentina, vinculado al lote 31202 de Fentanilo HLB inyectable, contaminado con Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, bacterias resistentes a los antimicrobianos.

La ANMAT ya había señalado graves deficiencias en las prácticas de fabricación de los laboratorios involucrados. Por ello, la OMS recomienda actuar con cautela frente a cualquier producto inyectable o parenteral de HLB Pharma o Laboratorios Ramallo S.A. fabricado o distribuido después de febrero de 2022.

El comunicado advierte que estos productos contaminados ponen en riesgo la vida de los pacientes, en especial de los más vulnerables, y podrían estar circulando en otros mercados internacionales.

Además, la OMS instó a las autoridades de salud, organismos de control y fuerzas de seguridad a notificar de inmediato si estos medicamentos aparecen en circulación. Finalmente, solicitó a la población que no utilice los productos sospechosos y que, en caso de haberlos consumido o presentar reacciones adversas, acuda sin demora a un centro médico o de toxicología.