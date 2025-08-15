Este jueves, en las instalaciones del Hipódromo de La Punta, Familia Parra realizó la presentación oficial de la nueva Fiat Titano, una pick-up que combina diseño robusto y tecnología de última generación.

Pensada para cubrir las demandas del transporte urbano y afrontar trabajos de alta exigencia, la Titano llega con el objetivo de competir en el segmento de Pick Ups manteniendo los más altos estándares del mercado.

La flamante unidad ya está disponible en todos los concesionarios Familia Parra de la provincia de San Luis, donde los interesados podrán conocerla de cerca y acceder a diversos planes de financiación para llevarse esta verdadera “joya” del motor.