La Noche de las Heladerías: nuevos sabores, shows y descuentos

Este jueves, se realizará en todo el país una nueva edición de La Noche de las Heladerías, evento que da inicio a la temporada de verano. En Villa Mercedes, varios locales ofrecerán promociones especiales, actividades para toda la familia y lanzamientos de sabores.

En Chuao (Balcarce y Rivadavia), la jornada comenzará a las 15 horas, con una previa infantil que incluirá un show de títeres en la Plaza del Sesquicentenario, un rincón creativo y una promoción especial de bocha a $2.000. Desde las 19 horas, se activará el 2×1 en cuartos de helado y se presentará el nuevo sabor “Fruta de Oro”, una creación con mango, banana, lima y granizado de chocolate blanco.

“El objetivo es dar oficialmente inicio a la temporada del helado. Estamos listos y con muchas ganas”, expresó Horacio Sader, propietario del local.

Por su parte, Itatí (Lavalle 293) también ofrecerá el 2×1 en cuartos desde las 19 hasta la madrugada.

“Ya es un clásico, la gente lo espera con mucha ansiedad”, comentó Daniel Redital, dueño del comercio. En el marco de la Semana del Helado, Itatí sumará un baño de chocolate gratis con la compra de dos o tres bochas.

Además, incorporaron nuevos sabores: Pistacho, Chocolate Dubai (con pistacho y chocolate blanco) y Lemon Crunch (vainilla, merengue italiano y galletitas).

A la propuesta se suman también BT Dolce (Salta 74), Nelcar (León Guillet 11), Fibro (Av. Mitre 1000) y Dolce Gelato (Mitre y Curupaytí), todos con 2×1 en potes de cuarto desde las 19 horas.