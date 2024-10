Elizabeth “La Negra” Vernaci , reconocida conductora radial, reveló detalles sobre su estado de salud en el inicio de su programa “La Negra Pop” en Radio Pop . Tras una breve ausencia que había generado inquietud entre sus ojos, Vernaci explicó que había sido intervenida quirúrgicamente por un tumor maligno.

“Me tuve que operar de un tumor, que era maligno, y ahora tengo que empezar una quimioterapia. Es una verga. Me quiero matar. No me voy a matar. No me voy a morir , pero obviamente estoy atravesando una situación compleja”, expresado con franqueza.

Una recuperación con quimioterapia preventiva

La conductora, de 63 años , señaló que aunque la operación fue exitosa y el tumor no comprometió ganglios ni otras zonas, el tratamiento de quimioterapia es una medida preventiva para evitar posibles recaídas. “Gracias a Dios salió de mi cuerpo. No está más . Pero por una cuestión de prevención y de que no vuelva a pasar, me van a empezar a hacer quimio. Y me da miedo , obviamente”, confesó.

Humor en medio de la incertidumbre

A pesar de la gravedad de la situación, Vernaci mantuvo su habitual sentido del humor. Entre risas, le pidió a su compañera La Barbie : “Traeme peluca el lunes, te lo pido por favor, y vamos probando, porque va a ser un poco fuerte”. Aunque sus médicos le recomendaron seguir trabajando en la medida de lo posible, la conductora admitió que no sabe cómo se sentirá con el avance del tratamiento.