La Maternidad de Villa Mercedes será sede de la 3° Jornada de Octubre Rosa

Con el objetivo de promover la prevención y el abordaje integral del cáncer de mama, la Maternidad Provincial “Dr. Alberto Luco” de Villa Mercedes invita a la comunidad médica a participar de la 3° Jornada de Octubre Rosa, que se realizará el miércoles 30 de octubre, desde las 8:30, en el SUM del centro de salud.

El director del establecimiento, Dr. Ariel Brezigar, informó que el encuentro será libre, gratuito y con certificación, y contará con la presencia de reconocidos especialistas nacionales, quienes brindarán charlas y capacitaciones sobre genética, diagnóstico y salud mental en pacientes con cáncer de mama. “Nos acompañará Elisa Moltoni, ginecóloga del Hospital Británico y referente nacional en mastología; Santiago Acevedo, mastólogo cordobés que abordará la relación entre genética y cáncer de mama; y Soledad del Castillo, también del Británico, especialista y referente de la Sociedad Argentina de Mastología. Además, el equipo de Salud Mental de nuestra Maternidad expondrá sobre la salud emocional de los pacientes oncológicos”, detalló Brezigar.

El director destacó además que la institución cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por mastólogas, cirujanas, ecografistas, epidemiólogos y especialistas en laboratorio e imágenes, abocados al diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama.

“Es una enfermedad que sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en mujeres. La tasa de letalidad ronda el 24,4 por mil, por eso insistimos en la importancia del control y la detección temprana”, subrayó.

La Jornada se suma a las múltiples actividades que durante octubre buscan visibilizar, prevenir y acompañar a quienes transitan esta enfermedad.

