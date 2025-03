La masonería es una institución muy antigua, con un halo de misterio que siempre atrapó la atención de investigadores, detractores, y también de amantes de las conspiraciones.

Con una influencia muy grande en la Revolución Francesa, y otra quizás mas poderosa en la liberación de las Américas, muchos masones han sido esculpidos en el bronce.

Villa Mercedes no es ajeno a esa historia, y hasta tuvo sus páginas ganadas en la leyenda masónica.

Llena de detractores, y con una excomulgación pesando sobre la institución, los masones siguen existiendo a través de los tiempos, a veces a la vista, y a veces no.

Pero ¿Qué son y que hacen exactamente?

La página www.masoneriavillamercedes.com explica que “La Masonería es una sociedad fraternal y discreta que ha existido por siglos, centrada en principios de fraternidad, caridad y búsqueda de la verdad. A menudo se le asocia con símbolos, rituales y una rica herencia histórica.

Aunque es conocida por su naturaleza reservada, la Masonería tiene como objetivo principal el desarrollo personal y la mejora de la sociedad.” La descripción dice mucho, pero no dice nada. Para entenderlo mejor, habría que hablar del origen de la masonería moderna. El término “Masón” significa constructor, y refiere a los gremios de la construcción de la edad media, gente libre que se compartía el conocimiento de la construcción cuando solo podían tener estudios los nobles o los clérigos, y gente que se cuidaba entre ellos. Esa importancia por cuidarse, los llevaba a tener sus códigos secretos para reconocerse.

Durante la revolución francesa, sus principios de libertad, igualdad, y fraternidad fueron bandera para salir de un gobierno monárquico y opresor. Muchos jóvenes que se formaron en Europa en esas generaciones y las posteriores, trasladaron esas inquietudes a nuestra América, donde grandes masones hicieron historia, entre los que podemos nombrar a San Martín, Belgrano, Alvear, Bolívar, Sarmiento, Mitre, entre otros. Sin embargo, la masonería no es un caldo de revolución, ni todo se refiere al bronce. Sucede que sus principios de Libertad, igualdad y fraternidad, o los que los villamercedinos que caminamos por Riobamba vemos al mirar la construcción del número 76, que son “Ciencia, justicia y trabajo”, terminan influenciando en sus practicantes, y es casi un camino lógico que al respetar esos valores en épocas complejas de la historia, terminen llevando la construcción a la sociedad. Pero eso no implica ni que los masones tengan un plan para dominar el mundo, ni que todos piensen igual. De hecho, si analizamos los nombres de mas arriba, San Martín y Alvear estuvieron enfrentados, como también Sarmiento y Mitre. Pero todos comparten los principios de construir una sociedad mas justa, aunque tengan visiones variadas. Esto no quiere decir tampoco que construir signifique buscar ser un prócer. A veces la construcción de una sociedad mejor solo se refiere a construirse uno mismo para ser buena persona, buen amigo.

El mito de la elite dentro de la masonería, se descarta fácilmente al ver los requisitos para ingresar: “Para ser un masón se requiere ser una persona libre y de buenas costumbres”. Este concepto también aleja el precepto de religión dentro de la masonería, o de política. La masonería no puede ser una religión ni puede tener una única línea política, porque los masones son librepensadores que pueden escoger en que creer, y respetar lo que creen los demás.

Pero entonces ¿Por qué el secretismo, y por qué pesa una excomulgación sobre la masonería? La prohibición de la masonería por el Vaticano viene de dos momentos fundamentales: el Papa Clemente XII en 1738, y Benedicto XIV en 1751, períodos justamente anteriores y cercanos a la Revolución Francesa, y momento histórico político donde la Iglesia guardaba estrecha relación con el poder monárquico en Europa. Ninguna asociación que pudiese cuestionar la monarquía o la religión podía sobrevivir. O sea, la excomunión no era una cuestión religiosa, era una cuestión política.

Esto no quitó que un Manuel Belgrano, reconocido católico, fuese masón. Una cosa es la ley de Dios, otra la ley de los hombres, por más que digan representar a Dios.

Tampoco impidió que Papas como Juan XXIII, “El Papa bueno”, se encuentren en los registros de la masonería de Italia, y hablamos de un Papa que salvó cientos de personas en la segunda Guerra Mundial, cuando para salvar a los perseguidos judíos, emitió miles de certificados de bautismo falsos para presentar a las fuerzas nazis. Un papa que mintió, pero salvó vidas, a diferencia de otros que decían no mentir, pero utilizaban la Santa Inquisición para acabar con vidas.

Actualmente, se sabe que España cuenta con muchos clérigos que son también masones, pero que lo hacen con discreción para no ser excomulgados. Hace poco, la iglesia de Brasil le preguntó al Papa Francisco que hacer con las excomulgaciones, ya que muchos católicos brasileros son masones. Desde el Vaticano, no con firma del papa, se le contestó que no había ningún documento que haya cambiado las excomulgaciones del siglo XVIII. De todos modos, es sabido que el actual Santo Padre no simpatiza con las sociedades masónicas, pese a que recibió felicitaciones por su asunción, de parte de uno de los orientes mas grandes de Argentina.

Como Masón, y como apasionado de la historia, creo entender por qué. Se decía que Massera, y Videla fueron masones, y sabemos lo que hicieron en nuestro país. Pero hay una pequeña falacia allí. Existía en Italia una logia Masónica llamada “Propaganda Due”. La masonería se rige por “Orientes”, que son algo así como federaciones. La P2 perdió su reconocimiento por el Gran Oriente de Italia, o sea, fueron expulsados, y luego fueron disueltos por ley. Su líder, Licio Gelli, siguió manteniendo actividades clandestinas en nuestro país, como también en Brasil, Uruguay. En nuestro país, este falso masón que se aprovechó de la leyenda de la masonería, captó a los militares antes mencionados. Obviamente, y como en todo gobierno autoritario, no faltaron desaparecidos masones, como no faltaron perseguidos por el nazismo en la segunda guerra mundial.

Villa Mercedes también tuvo su parte en la historia de la masonería nacional. Si uno se acerca al Archivo Municipal de la calle Belgrano, puede encontrar recortes viejos de diarios donde se ve la Logia Savonarola en actividad. Gran parte de las familias fundacionales de la ciudad pertenecían a la masonería, como también los comerciantes, ferroviarios, artistas. Pero antes de eso, nuestra ciudad fue el punto mas austral con masones establecidos.

Recordemos que Villa Mercedes era el límite con la frontera de los pueblos aborígenes, y aquí llegaron Masones como Lucio V. Masilla, o el mismo Santiago Betbeder, quien construyó el templo de la calle Riobamba. Si vamos al cementerio municipal, también nos encontramos con algunos símbolos masónicos en las tumbas, como en la del Coronel Iseas, o la que para mi es la mas importante, que se encuentra a 42 pasos de la entrada, caminando hacia la cruz negra, y mirando la tumba a la izquierda, que es el monolito de Teófilo Iwanowsky, que tiene una placa que dice “La República agradecida”, y que murió sin saber que defendía la elección libre de Nicolas de Avellaneda, el primer presidente no militar, elegido por el voto de las provincias. Pero además, la logia Savonarola fue la primera del interior país en aceptar la igualdad de las mujeres en la masonería, cuando la misma sociedad masónica era exclusivamente para hombres.

Hoy, la masonería en nuestra ciudad, no se perdió, hay por lo menos tres grupos activos, con redes sociales fáciles de encontrar, y que siguen trabajando para formar buenas personas, libres, y con valores que sirvan a la sociedad. Lejos de las revoluciones y los bronces, la masonería mantiene una antigua tradición de estudio filosófico, de presencialidad, de construcción en la sociedad, y convengamos que en una época individualista, donde casi nadie lee, que una persona piense en ser mejor, y estudie con libertad y por voluntad, ya es una pequeña revolución.