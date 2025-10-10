“La Malportada” regresa con una nueva edición en Villa Mercedes

La reconocida fiesta “La Malportada” anunció una nueva edición en Villa Mercedes, prevista para el sábado 15 de noviembre en el Salón ByOne, ubicado en Pueyrredón 2400. La apertura será a las 22:00 horas, con puntualidad.

El evento contará con una grilla artística variada, que incluye presentaciones de Diablito Martínez (San Juan), Algarroba.com (San Luis), Mariano Morales (Villa Mercedes – Fraile Pintado), Lucas Cáceres (Santiago del Estero) y Rioquinteños (Villa Mercedes).

Desde la organización informaron que la primera tanda de entradas anticipadas se encuentra disponible desde el jueves 9 de octubre, e invitan al público a adquirirlas con tiempo. En los próximos días se confirmarán los puntos de venta oficiales.

Para más información o reservas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 2657-708216.

Con el lema “ya no hay vuelta atrás”, los organizadores prometen una noche de fiesta, música y diversión, invitando a toda la comunidad a “hacer que el juego comience”.