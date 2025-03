Verónica Silvera, madre de Benicio, un menor de seis años, denunció que la Justicia archivó sus reclamos por violencia de género y abusos contra su hijo, presuntamente cometidos por el padre y los abuelos paternos. La mujer aseguró que el fiscal instructor de la causa, Leandro Estrada, es amigo de su expareja, Mario Bidegain, lo que habría influido en la falta de avances en la investigación.

Silvera explicó que, a pesar de haber realizado las denuncias correspondientes, “nunca hicieron allanamientos ni tomaron testimonios”. Además, afirmó que no recibió apoyo de la Secretaría de la Mujer, ni siquiera un botón antipánico para su protección.

La situación se agravó cuando, el pasado 28 de febrero, Silvera desapareció con su hijo durante cuatro días, lo que generó una búsqueda intensiva en Villa Mercedes, San Luis. La Justicia emitió un pedido de paradero, y la Policía, junto con la organización Missing Children, realizaron rastrillajes. Finalmente, madre e hijo fueron hallados en una vivienda del barrio Teodoro Fels.

Tras ser encontrada, Silvera fue detenida por incumplir una orden judicial que le prohibía llevarse al menor. El niño fue puesto bajo el cuidado de sus abuelos paternos, mientras que la madre recuperó su libertad horas después.

En su defensa, Silvera aseguró que no había secuestrado a su hijo, sino que lo llevó a pasar el fin de semana largo en casa de un amigo. Afirmó que no estaba al tanto de la búsqueda, ya que el celular de su hijo se había dañado y no tuvo contacto con el exterior. Además, criticó que se haya difundido la foto del niño con su nombre completo, “sin proteger sus derechos”.

La mujer reiteró que su único objetivo es “proteger a su hijo”, a quien acusa de haber sufrido abusos por parte de su padre y abuelos paternos. “No debería tener contacto con ellos, pero la Justicia lo permite”, denunció. Aunque cuenta con un abogado que está trabajando en el caso, Silvera expresó su escepticismo sobre el avance de la causa, asegurando que “todo es muy raro”.