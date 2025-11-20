La madre de Anahí Robledo Yuvero relató episodios de hostigamiento previos al femicidio

Alegatos de apertura (Audio):

En el inicio del juicio por el femicidio de Anahí Robledo Yuvero, la madre de la joven, Elisa Isabel Yuvero, declaró que antes del crimen había comenzado a notar episodios que hoy atribuye a su expareja y acusado, Amado Raimundo Díaz. Entre esas situaciones mencionó la desaparición de un gatito, el pinchazo de una cubierta del auto y el corte deliberado del cable de internet.

La mujer, única testigo de la primera audiencia, relató que con el paso del tiempo comprendió que el hostigamiento hacia ella era mayor del que imaginaba, y que Díaz —quien vivía a media cuadra— la seguía en sus movimientos durante los días previos al hecho.

Los fiscales Ernesto Lutens y Leandro Estrada ratificaron la acusación contra Díaz y pidieron reclusión perpetua, al considerar acreditado que el 23 de mayo de 2024, entre las 6:30 y 6:59, el imputado ingresó a la vivienda del barrio Jardín del Sur y atacó a la adolescente mientras dormía. La víctima recibió 25 puñaladas, de las cuales dos resultaron mortales. El arma blanca no fue encontrada.

Durante su declaración, Elisa explicó que esa madrugada había permanecido en el sanatorio acompañando a su padre, internado de urgencia, y que incluso llamó a Díaz para pedirle que no dañara su vehículo por necesidad de uso. Horas más tarde, ya en el gimnasio donde trabaja, dijo haber visto al hombre siguiéndola y lo reconoció tras llamarlo por su nombre.

Tras varios mensajes sin respuesta durante la mañana, regresó a su casa cerca de las 14. “Encontré a mi hija en el piso y toda la situación”, resumió con esfuerzo. Los médicos confirmaron que ya no había posibilidad de reanimarla.

Sobre su vínculo con el acusado, la mujer indicó que fue una relación de “idas y vueltas” iniciada en 2022. Dijo que terminó cuando él comenzó a mostrar conductas de control y celos vinculados a su trabajo. Admitió que le devolvió las llaves de la casa, aunque los fiscales sostienen que conservó una copia.

En un tramo del interrogatorio, el defensor Bautista Rivadera consultó sobre parejas anteriores de la testigo, lo que generó intervención de la abogada querellante por posible revictimización. La pregunta fue admitida por el Tribunal y Elisa confirmó que había denunciado a un ex por hostigamiento siete años atrás. Estrada aclaró que esa denuncia es muy anterior al femicidio, ocurrido en 2024.

La audiencia estuvo presidida por los jueces Cintia Martín, Virna Eguinoa y Mauro D’Agata Henríquez.