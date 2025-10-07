La Libertad Avanza solicita reimprimir boletas con la imagen de Santilli

La Libertad Avanza (LLA) presentó este lunes un pedido formal ante la Justicia Electoral para la reimpresión de boletas que incluyan la imagen de Diego Santilli, quien encabezará la lista de diputados por Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert.

El escrito fue firmado por los apoderados legales Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba, quienes solicitaron la nueva Boleta Única de Papel (BUP) con la actualización correspondiente.

Desde el equipo jurídico libertario indicaron que el costo adicional de las nuevas impresiones —estimado en más de $10 mil millones— debería ser cubierto por el Ministerio del Interior. Sin embargo, existen discrepancias internas respecto a si el propio partido debería asumir ese gasto.

La decisión final quedará en manos del juez electoral Alejo Ramos Padilla, quien deberá resolver si autoriza o no la reimpresión. El Código Nacional Electoral, en su artículo 63, podría complicar la solicitud, ya que establece un plazo mínimo de 60 días antes de la elección para realizar impugnaciones o modificaciones.

Un miembro del equipo legal de LLA negó que ya se haya impreso más del 50% de las boletas, como sostiene la oposición, y aclaró que el objetivo es renovar la totalidad de las papeletas correspondientes a la provincia de Buenos Aires.