La Libertad Avanza será primera minoría con apoyo del PRO

La Libertad Avanza (LLA), junto a sus aliados, se consolidará como primera minoría en la Cámara de Diputados, alcanzando más de 100 bancas. Sin embargo, para sancionar proyectos clave, deberá tejer acuerdos con bloques dialoguistas.

Según los resultados, LLA contará con 82 diputados propios, más del doble de los que posee hasta diciembre. Si se suman los 22 legisladores del PRO y 6 de la UCR, el oficialismo totalizaría 110 diputados.

Aun así, el Gobierno necesitará el respaldo de espacios aliados que suelen acompañar su gestión, como Innovación Federal (con entre 7 y 8 diputados), Producción y Trabajo (3 legisladores) e Independencia (3 integrantes).

En tanto, Provincias Unidas contaría con 20 representantes, aunque sus gobernadores fueron derrotados en sus respectivos distritos. Por su parte, el peronismo mantendrá 98 bancas, conservando una presencia significativa en la cámara baja.

Cámara de Diputados desde el 10 de diciembre