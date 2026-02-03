La Justicia ratificó la restitución de un campo en la causa “El Caburé”

La Justicia provincial resolvió mantener vigente la medida de restitución de un inmueble rural en el marco de la causa conocida como “El Caburé”, vinculada a una investigación por usurpación. La decisión fue adoptada este martes durante una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía N° 4, donde se ratificó lo dispuesto el 21 de octubre, estableciendo que la restitución del campo continuará durante el desarrollo del proceso.

La audiencia se enmarca en la causa en la que el 26 de junio se formularon cargos contra dos imputados, señalados como autores del delito de usurpación. Según lo expuesto por Fiscalía, ambos se habrían constituido y permanecido en un campo sin contar con un título que acreditara la posesión, en el contexto de una constatación ordenada en otro proceso judicial.

Durante la jornada, el juez de Garantía rechazó el pedido de uno de los imputados para dejar sin efecto la restitución, al considerar acreditada la verosimilitud del derecho. El magistrado remarcó que, si bien se introdujeron cuestiones vinculadas a otras causas, esas actuaciones tramitan en distintos juzgados, por lo que la resolución debía circunscribirse exclusivamente al expediente bajo su competencia.

El inmueble en litigio está ubicado en el kilómetro 144 de la Ruta Provincial N° 27, cuenta con 1.997 hectáreas y, de acuerdo a lo detallado por el Ministerio Público Fiscal, es propiedad del Gobierno de la Provincia de San Luis. Oportunamente, el campo había sido adjudicado a la firma “El Caburé” en el marco de un proyecto agropecuario.

En la audiencia intervinieron representantes del Ministerio Público Fiscal, de la Querella y de la Defensa, mientras que los imputados no se constituyeron personalmente en una de las instancias del proceso. Con esta resolución, la medida de restitución del inmueble seguirá vigente hasta que la causa sea resuelta de fondo.