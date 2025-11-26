La Justicia ordenó el encarcelamiento de Doratto por tentativa de homicidio

La Justicia ordenó prisión preventiva para Marcelo Daniel Doratto, imputado por homicidio simple en grado de tentativa y lesiones leves doblemente calificadas. La medida fue dispuesta este martes, al cumplirse la prórroga de detención y tras una nueva audiencia en el Juzgado de Garantía Nº 2.

Doratto había sido acusado el pasado 17 de noviembre, por intentar matar a un hombre y por agredir físicamente a una mujer, quien sería su pareja. Según la imputación, la víctima femenina sufrió golpes de puño en el rostro, mientras que el otro damnificado recibió dos heridas con un arma blanca, tipo cuchillo carnicero: una en la sien y otra en el muslo. Los hechos ocurrieron el 15 de noviembre, alrededor de las 19:30.

Durante la audiencia, la Fiscalía, a cargo del Dr. Leandro Estrada y la Dra. Laura Parisi, pidió la medida de coerción más severa, fundamentando la solicitud en la gravedad de los hechos, el riesgo procesal, la escala penal prevista y el peligro para las víctimas.

Por su parte, la Defensa, representada por la Dra. Victoria Suárez, planteó el cambio de calificación legal y sostuvo que uno de los damnificados no habría instado la acción penal. Frente al pedido de prisión preventiva, argumentó que el hecho no justificaría tal medida y propuso una alternativa: prohibición de acercamiento recíproca.

Finalmente, el juez Matías Farinazzo Tempestini resolvió tener por instada la acción penal y dictó la prisión preventiva para el imputado. La audiencia contó también con la intervención de la secretaria, Dra. Soledad Fernández López.