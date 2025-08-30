La Justicia Federal indagó al abogado acusado de montar un kiosco de cocaína en su estudio

La Justicia Federal investiga a un abogado de 42 años, acusado de utilizar su propio estudio jurídico como centro de venta de cocaína en pleno centro de la ciudad. Fue indagado junto a una joven de 20 años que habría sido usada como “mula” para trasladar la droga desde Córdoba.

El juez federal Juan Carlos Nacul se tomará 10 días para resolver la situación procesal de los imputados, mientras que un tercer detenido será indagado el lunes. Todos enfrentan cargos por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización de estupefacientes”.

Según el fiscal Danilo Miocevic, el letrado era investigado desde hace varios meses y existen pruebas sólidas que lo vinculan a la actividad ilícita: escuchas telefónicas, requisas positivas a clientes y documentación incautada. El operativo fue llevado adelante por la Policía de San Luis, con la participación del Colegio de Abogados, como lo exige la normativa.

Durante los allanamientos, realizados en distintos puntos de Villa Mercedes, se secuestraron 1,7 kilos de cocaína, marihuana, armas, divisas extranjeras y más de $3,6 millones en efectivo, además de celulares, computadoras y balanzas de precisión.

La joven detenida en la Terminal de Ómnibus llevaba adosado a su cuerpo más de un kilo de cocaína con un sello distintivo, el mismo que en causas previas fue vinculado a un cártel peruano que operaba en la región.

El fiscal remarcó que la investigación podría tener alcance transnacional, ya que la Argentina no produce cocaína y el origen suele estar ligado a redes internacionales de narcotráfico.

Los allanamientos

-Calle Sallorenzo al 900

Domicilio de uno de los principales sindicados, un hombre de 41 años que estabacon su pareja, una joven de 21 y otro hombre.

Incautaron

* 2 balanzas de precisión.

* 4 teléfonos celulares.

* 2 computadoras y un pendrive.

* Cuadernos y talonarios con anotaciones.

* Pistola lanza bengalas.

* 3 tarjetas SIM y 1 memoria microSD.

* Recortes de nylon.

* $2.701.850 en efectivo y USD 100.

* Marihuana (105,8 g), florescencias (8 g) y 130 semillas.

* Cocaína (37,25 g).

* 1 troquel de LSD.

* 18 plantas de cannabis sativa.

-Calle Sallorenzo al 700

Secuestraron 50,75 g de marihuana.

-Calle Juan Llerena al 600

Demoraron a: una mujer de 36 años y un hombre de 46. En la vivienda se encontraban además 2 menores de edad.

Secuestros:

* 285 semillas de cannabis sativa.

* 5 g de marihuana.

* 2 celulares.

* 1 botella con aceite y semillas de características similares a cannabis.

* $20.450 en efectivo.

Calle Uruguay al 500

Se identificó a un hombre de 47 años y a su hijo, un menor de 17 años, ambos vinculados a la causa.

Secuestros:

* $49.780 en efectivo.

* 3 celulares.

* 2 balanzas.

* 7,55 g de cocaína fraccionada.

–Calle Juan W. Gez al 80

Estudio del bogado de 42 años

Secuestros:

* 4 celulares y 1 CPU.

* Máquina de contar billetes.

* Balanza de precisión.

* Convertidor de TV y un handy de transporte HT.

* $376.365 en efectivo.

* USD 555, EUR 80, 10 liras, 11 ringgit y 15 reales.

* Recortes de nylon.

* 14 envoltorios con cocaína (17,9 g).

Calle Balcarce al 1500

Residencia de un hombre de 39 años investigado.

Secuestros:

* $529.700 en efectivo.

* Cocaína compactada (544,3 g).

* Recortes de nylon.

* 3 celulares.

* 2 balanzas digitales.

* 1 revólver calibre 22 con 6 municiones y otras 8 municiones calibre 22.

* 2 dispositivos POSnet.

* Documentación vinculada a la causa.

-Terminal de Ómnibus de Villa Mercedes

A una mujer de 20 años que llegaba desde Córdoba y que es oriunda de San Luis, se le secuestró un envoltorio rectangular adherido a su cuerpo con cinta de embalar, que contenía 1.093 g de cocaína, además de un celular.

Números totales

* Cocaína: 1,7 kg en total, suficientes para elaborar unas 6.800 dosis (valuadas en $34.000.000).

* Marihuana: 170 g, equivalentes a 500 dosis (valuadas en $1.785.000).

* Dinero en efectivo: $3.678.140, además de divisas extranjeras.

* Armas: un revólver calibre 22 y una pistola lanza bengalas.

* Otros elementos: balanzas de precisión, celulares, computadoras, plantas y semillas de cannabis, aceite, LSD, cuadernos y documentación de interés.

Detenciones

El Juzgado Federal de Villa Mercedes ordenó la detención e incomunicación de cuatro personas:

* Dos hombres de 42 y 39 años.

* Un hombre de 49 años.

* Una mujer de 20 años, oriunda de Córdoba.