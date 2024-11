Este jueves, la Justicia ordenó la libertad de un joven de 19 años acusado inicialmente de agredir a Agustín Quevedo durante la madrugada del domingo. Sin embargo, tras una nueva audiencia y la incorporación de evidencias recientes, los cargos fueron reformulados, señalando ahora su responsabilidad en una agresión contra otro joven, con lesiones calificadas como simples.

La Fiscalía, bajo la dirección de Daniela Torres, comunicó que los testimonios recolectados y los análisis de cámaras de seguridad permitieron establecer que el imputado no fue el autor de la agresión a Quevedo. Los testigos afirmaron que no lograron identificar quién agredió a Quevedo y aclararon que el imputado no participó directamente en dicho hecho. Así, se retiraron los cargos de lesiones graves y se reformularon por lesiones leves, calificándolo como coautor en perjuicio de otro joven.

En las imágenes se observa una primera confrontación en la que, al ser retirados del lugar, el imputado habría participado en un incidente que involucró empujones y patadas hacia otro joven que impulsó la acción judicial. En consecuencia, la Fiscalía solicitó medidas de libertad bajo firma semanal durante cuatro meses, la entrega del teléfono móvil y autorización para peritar el dispositivo.

La defensora oficial, Cecilia Mithiaux, respondió que su defendido no posee teléfono móvil, pero ofreció el acceso a su perfil de Instagram para el análisis pertinente. La jueza de Garantía N° 3, Mirta Ucelay, aceptó la modificación del cargo, retirando la calificación de lesiones graves y dejando en suspenso el peritaje telefónico hasta verificar la existencia de un dispositivo.

En su fallo, la jueza ordenó la libertad condicional bajo ciertas medidas: firma semanal durante cuatro meses, fijación de domicilio y presencia obligatoria ante cualquier citación judicial. Finalmente, ante la posibilidad de futuras detenciones de otros involucrados, la defensa solicitó que se notifique a la Defensoría de turno para evitar conflictos de interés, petición que fue aceptada por la jueza.