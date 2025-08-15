A Thiago Alba, o simplemente La Joyita, el fútbol lo encontró antes de que pudiera atarse los cordones.

A los cinco años debutó en Los Clavitos, pero su destino se selló rápidamente en Los Pumitas, donde juega hasta hoy con apenas 10 años. En el medio, su talento hizo que vistiera las camisetas de Zacachispas, Atlético Mercedes y Racing, brillando en torneos y mundialitos donde fue figura y goleador.

Rápido, gambeteador, con pegada letal y una humildad que lo define, Thiago lleva cinco años formándose bajo la guía del profesor Luis Bringas, quien le inculca no solo técnica, sino valores: trabajo en equipo, respeto y constancia.

Su esfuerzo empezó a dar grandes frutos: fue convocado al seleccionado de San Luis y viajó a Buenos Aires para medirse con clubes como Sarmiento, Vélez y Argentinos Juniors, dejando su marca con goles decisivos. En julio, superó una prueba en Estudiantes de La Plata entre 258 chicos de su categoría, quedando entre los dos seleccionados. En diciembre, le espera una nueva oportunidad con Argentinos Juniors.

Detrás de cada gol hay una historia de lucha: Thiago creció en una familia humilde, con su papá, Brian, y su mamá, Belén, que no faltan a un solo partido. Cada fin de semana lo llevan a la cancha, aun cuando hubo obstáculos y pruebas que le fueron arrebatadas. Hoy, sienten que la vida les devuelve con creces el esfuerzo.

💙 Ahora, Thiago necesita ayuda: en septiembre y diciembre deberá viajar para estas pruebas clave, y cada pasaje, estadía y comida es un desafío para la familia.

Quienes quieran sumar su granito de arena para que La Joyita siga cumpliendo su sueño, dejamos un alias: Brian.thiago.ciro

Porque el talento abre puertas, pero el apoyo de la gente es el que le permite atravesarlas.