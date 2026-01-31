La hija de una ex legisladora atropelló a una mujer y habría intentado fugarse

Una mujer resultó gravemente herida tras ser atropellada en la tarde del 29 de enero en Villa Mercedes, en un hecho que, según testigos, habría sido protagonizado por la hija de una ex legisladora provincial, quien presuntamente intentó retirarse del lugar tras el impacto.

De acuerdo al relato de la propia víctima, quien se comunicó con este medio con la voz quebrada, el hecho ocurrió alrededor de las 13 horas, cuando regresaba de su trabajo y se encontraba a dos cuadras de su domicilio. Caminaba por General Paz, mano derecha, y al llegar a la esquina con calle Corrientes, un vehículo la impactó de lleno en el centro del cuerpo, provocando que saliera despedida y cayera violentamente contra el asfalto, golpeando su rostro y una de sus manos.

Según testigos presenciales, la conductora habría realizado una maniobra marcha atrás con la aparente intención de retirarse, pero vecinos del lugar se lo impidieron, generándose momentos de tensión. Aseguran que la joven no descendía del vehículo, un Fiat Fastback blanco, que habría sido adquirido recientemente, presuntamente en el mes de enero.

Ante la gravedad de la situación, un médico vecino se acercó espontáneamente a asistir a la mujer herida hasta que pudo recibir atención. Fuentes cercanas al caso indicaron que el padre de la conductora habría intentado en varias ocaciones presentarse como quien manejaba el vehículo, solicitando que esa versión constara en la denuncia, algo que habría sido rechazado por la familia de la víctima.

Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió lesiones de consideración y deberá someterse a una intervención quirúrgica con colocación de prótesis. Según denunció su entorno, hasta el momento no se habría cubierto ningún gasto médico, ni recibido asistencia económica por parte de la familia de la conductora.

Vecinos del lugar confirmaron que existen registros fílmicos obtenidos por cámaras particulares, los cuales estarían en poder de la familia de la víctima y serían difundidos una vez que sus abogados lo autoricen, como los nombres de la víctima y la conductora,

La familia reclama que el hecho sea investigado con total transparencia, sin privilegios ni maniobras que alteren la verdad de lo ocurrido. “Solo queremos justicia”, expresó la mujer accidentada.