Airyn De Niro, una de los siete hijos del actor Robert De Niro, compartió públicamente su historia: a los 29 años, se identifica y vive como una mujer trans. En una entrevista reciente, decidió presentarse “en sus propios términos”, cansada de los prejuicios que circularon en redes y medios.

“ Estoy lista para presentarme en mis propios términos . Me dolió que me llamaran ‘nepo baby’ sin siquiera hablar conmigo primero”, expresó la joven, en referencia a los comentarios que surgieron tras sus primeras apariciones públicas.

Lejos de los flashes de Hollywood, Airyn aseguró que nunca se benefició del apellido:

Durante la charla, Airyn De Niro reveló que fue víctima de bullying desde chica, y habló sobre los estigmas con los que convivió:

“Siempre era demasiado o muy poco de algo: muy grande, no lo bastante delgada, no lo suficientemente blanca o negra, demasiado femenina, no lo bastante masculina. Nunca nadie me dijo: ‘Sos perfecta tal como sos’”.