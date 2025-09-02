La fiscal Daniela Torres acusada de irregularidades irá a juicio político

La Justicia informó que el próximo 16 de septiembre comenzará el juicio político contra la fiscal de Instrucción N° 2 de Villa Mercedes, Daniela Torres, acusada de incumplimiento de deberes de funcionario público y desobediencia a una orden judicial.

El proceso estará a cargo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, presidido por Jorge Alberto Levingston e integrado por jueces, abogados y legisladores. El procurador general Eduardo Cadelago Filippi será el encargado de la acusación, mientras que la defensa de Torres quedará en manos de Hugo Scarso y Carlos Varela.

El Tribunal dispuso que el debate oral podrá ser televisado y transmitido vía streaming a través del canal de YouTube del Poder Judicial, aunque aclararon que la transmisión podría interrumpirse en cualquier momento si lo consideran necesario.

Torres fue suspendida en mayo de este año, tras ser denunciada por presuntamente quedarse con $473.020 incautados en un allanamiento en Villa Mercedes. Desde entonces, percibe solo el 50% de su salario.

Las sospechas surgieron luego de que el juez Matías Farinazzo Tempestini le ordenara restituir el dinero a María Lorena Rodríguez, dueña de la vivienda allanada, pero la fiscal no habría cumplido. En julio, los fiscales Hugo Salazar Molina y Lucila Giampieri le formularon cargos en una audiencia ante el juez Santiago Ortiz.