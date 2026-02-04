La FCEJS se prepara para el inicio del ciclo lectivo 2026 con preinscripciones abiertas

La Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales (FCEJS) de la Universidad Nacional de San Luis se prepara para iniciar el ciclo lectivo 2026 con una variada propuesta académica y preinscripciones abiertas para quienes deseen comenzar sus estudios superiores.

En diálogo con VMI Radio 88.1 FM, la secretaria académica Pamela Bianco informó que las actividades de ingreso comenzarán el miércoles 11 a las 18 horas, con un acto de bienvenida y la primera actividad específica por carrera, que se desarrollará en el campus universitario.

La Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales ofrece carreras de pregrado, grado y ciclos de complementación curricular, pensadas tanto para ingresantes como para quienes ya cuentan con un título técnico y buscan completar su formación universitaria.

Entre las carreras de grado se encuentran Abogacía, Contador Público Nacional, Licenciatura en Trabajo Social, Procurador, Licenciatura en Administración y Licenciatura en Análisis y Gestión de Datos (esta última sin inscripciones abiertas por el momento).

También se dictan tecnicaturas en Acompañamiento Terapéutico, Gestión Financiera y Asistencia Jurídica, mientras que Martillero y Corredor Público abrirá su inscripción en agosto, ya que se cursa en el segundo cuatrimestre.

Bianco explicó que las preinscripciones se realizan de forma online a través del sitio web de la facultad y permanecerán abiertas durante todo febrero. Luego, los aspirantes deberán completar el trámite con la presentación presencial de la documentación, con fecha límite el 30 de marzo.

“El ingreso es irrestricto. Es un curso nivelatorio que acompaña la adaptación a la vida universitaria, pero no es eliminatorio. Quien nos elija tiene un lugar asegurado”, remarcó.

La secretaria académica también destacó las fortalezas institucionales de la FCEJS:

universidad pública, libre y gratuita, con más de 50 años de trayectoria, títulos con validez nacional y sistemas de evaluación permanente que garantizan estándares de calidad.

En cuanto al perfil de los egresados, señaló que la facultad apunta a formar profesionales con una mirada integral, combinando excelencia académica, comunicación efectiva, vinculación con el medio y capacidad de análisis del contexto.

La mayoría de las carreras se dictan de manera presencial, mientras que los ciclos de complementación curricular combinan instancias presenciales y virtuales.

Respecto a las preferencias, Abogacía continúa siendo la carrera más elegida, seguida por Contador, Administración y Trabajo Social.

Finalmente, Bianco resaltó el acompañamiento académico y social que reciben los estudiantes, con equipos docentes disponibles, el apoyo del Departamento de Estudiantes y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario, que ofrece servicios de salud gratuitos, actividades deportivas y un sistema de becas que incluye comedor, residencia y ayuda económica.