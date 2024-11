Este lunes, día en que Laura Oviedo habría cumplido 20 años, su familia y amigos se reunirán para exigir justicia y la detención del conductor involucrado en el accidente que le costó la vida. La concentración se llevará a cabo a las 10 de la mañana en la Plaza Pedernera, desde donde marcharán hacia el Poder Judicial en busca de respuestas.

Laura fue embestida el pasado 19 de octubre en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura de Liborio Luna, por un camión cuyo conductor aún no ha sido detenido. Valeria Mercau, madre de la joven, expresó con dolor y firmeza: “Queremos que esto no quede impune. Que el culpable esté preso. No puede andar caminando por la calle como si nada”.

Aunque el camión y su conductor fueron identificados en Córdoba, hasta el momento no se ha avanzado en la imputación de responsabilidades. La causa está a cargo de la Fiscalía N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, pero la falta de resultados en las pericias mantiene el caso en un limbo.

“Ese día deberíamos estar festejando su cumpleaños N° 20”, comentó Valeria Mercau. “Pero vino un hdp y le arrebató una vida llena de sueños, proyectos y viajes. No queremos que esto quede en la nada”, añadió con profundo pesar.

El accidente ocurrió en vísperas del Día de la Madre, cuando Laura viajaba en una moto Zanella 150 cc junto a su mamá, camino a San Luis para pasar el fin de semana en familia. A las 20:30 aproximadamente, se detuvieron en la banquina para ajustar un bolso, y fue entonces cuando el camión, que circulaba en la misma dirección, embistió a Laura. La joven fue trasladada de inmediato al Hospital “Juan Domingo Perón”, pero lamentablemente falleció.

Gracias al testimonio de dos jóvenes que frenaron para ayudar, la madre de Laura reconstruyó los hechos: el conductor del camión se detuvo brevemente en las cercanías de Fraga, donde realizó una peligrosa maniobra en U atravesando el cantero central para regresar por la misma autopista hacia Villa Mercedes. En esa maniobra, el vehículo perdió la patente, la cual fue entregada a la comisaría de Fraga por los testigos.

Con esta marcha, la familia busca justicia y evitar que el caso de Laura quede en la impunidad, exigiendo que se tomen medidas contra el responsable de este trágico hecho.