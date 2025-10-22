La F1 respaldó a Colapinto y criticó a Alpine tras el sobrepaso a Gasly

Un artículo publicado en el sitio oficial de Fórmula 1 respaldó a Franco Colapinto luego de su polémico adelantamiento a Pierre Gasly durante el Gran Premio de Estados Unidos, donde el argentino desobedeció una orden de equipo emitida por Alpine.

El texto, firmado por el ex piloto y analista Jolyon Palmer, calificó la decisión del equipo francés como “excesiva” y elogió la actitud del joven corredor de Pilar.

Palmer sostuvo que “desobedecer órdenes siempre es arriesgado”, pero celebró la determinación del argentino. “Sentí que las órdenes del equipo de Alpine fueron exageradas, especialmente considerando que se trataba de las posiciones 17 y 18, sin puntos en juego”, explicó.

El analista también remarcó la importancia de mantener la motivación dentro del equipo: “Si un piloto siempre juega un papel secundario, se pierde la armonía y la energía del grupo”.

Por otra parte, Palmer destacó que Colapinto viene superando a Gasly en varias competencias: “Lo ha vencido en clasificación y ha terminado adelante en cuatro de los últimos seis Grandes Premios. Mientras el rendimiento del auto decayó, el de Franco creció”.

Finalmente, consideró que el argentino tiene buenas chances de conservar su asiento en Alpine para la próxima temporada, gracias a su rendimiento y respaldo financiero. “Quizá no fue prudente alterar el orden en Austin, pero cualquier verdadero piloto entenderá de dónde viene esa decisión”, concluyó.

La maniobra que encendió el debate en Alpine

